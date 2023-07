La pianura incolta della Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianura incolta della Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STEPPA

Significato/Curiosita : La pianura incolta della russia

Di colera e di malaria e la pianura padana non era in grado di dar sostentamento all'orda barbarica) potrebbero aver ridotto la sua armata allo stremo,... Settentrione di esso. bovini al pascolo nella steppa nella provincia di almaty (kazakhstan) steppa sarda ^ steppe ecosistemi della russia foraggio puszta tundra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La pianura incolta della Russia : pianura; incolta; della; russia; Vasta pianura della Puglia; È più abbondante in montagna che in pianura ; La vasta pianura della Puglia; Vasta pianura al centro della Russia europea; Non risponde in pianura ; Chioma maschile lunga e incolta ; Lo è la barba incolta ; Selvaggia, incolta ; Distesa incolta ; Lo è il volume della radio che disturba; Il beniamino della folla; Il chirurgo la fa unendo i margini della ferita; Un piemontese all ombra della Mole; Alto magistrato della Roma repubblicana; Regnarono in russia ; Lunga catena montuosa della russia ; Johann Georg noto filosofo prussia no del 700; Quella italiana di russia avvenne nel 1941; Il titolo di chi regnava in russia ;

Cerca altre Definizioni