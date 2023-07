Vasta pianura della Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasta pianura della Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAVOLIERE

Significato/Curiosità : Vasta pianura della Puglia

Il Tavoliere delle Puglie è una vasta pianura situata nella regione della Puglia, nel sud-est dell'Italia. È una delle pianure più estese del paese, caratterizzata da terreni fertili e ampie distese di campi coltivati. Il Tavoliere è conosciuto per la sua produzione agricola, in particolare per i cereali come grano, mais e orzo. La pianura è delimitata da dolci colline e montagne e gode di un clima mediterraneo che favorisce la coltivazione di una varietà di colture. Il Tavoliere delle Puglie è anche un importante centro di allevamento di bestiame, con pascoli aperti e ricchi di erba. La bellezza naturale e la fertilità del Tavoliere lo rendono un'importante risorsa agricola e un luogo affascinante da esplorare nella regione della Puglia.

Altre risposte alla domanda : Vasta pianura della Puglia : vasta; pianura; della; puglia; È vasta quella di Hudson; È vasta quella dei fatti sensazionali; vasta ampia; Sparava proiettili devasta nti; Una vasta distesa sabbiosa; È più abbondante in montagna che in pianura ; La vasta pianura della Puglia; Vasta pianura al centro della Russia europea; Non risponde in pianura ; pianura sudamericana; Il nome della Giorgi; A scapito della propria vita; Gli alberi della goletta; Il nome della Annunziata; I grandi della finanza; Bagna puglia e Veneto; Il capoluogo della puglia ; La vasta pianura della puglia ; La Città Bianca della puglia ; Barletta-Andria- la provincia della puglia ;

Cerca altre Definizioni