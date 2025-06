Una tecnica di coltivazione delle piante nei cruciverba: la soluzione è Acquicoltura

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una tecnica di coltivazione delle piante' è 'Acquicoltura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACQUICOLTURA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Acquicoltura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acquicoltura.

Perché la soluzione è Acquicoltura? L'acquicoltura è una tecnica di coltivazione che combina l'allevamento di pesci e la coltivazione di piante, creando un ecosistema sostenibile e efficiente. Questa metodologia permette di sfruttare al meglio le risorse naturali, migliorando la produzione di cibo e riducendo l'impatto ambientale. Un esempio di innovazione nel settore agricolo che unisce natura e tecnologia per un futuro più verde.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

