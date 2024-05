Una Simona dello spettacolo

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Simona Ventura (Bentivoglio, 1º aprile 1965) è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Esordì ufficialmente nel 1988 come valletta nel quiz di Rai 1 Domani sposi per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC nei primi anni novanta. A metà degli anni novanta passa a Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia 1, ma presentando anche vari show su Canale 5. Dal 2001 al 2011 è stata legata contrattualmente alla Rai. In particolare è stata volto di punta di Rai 2 e ha condotto per dieci stagioni Quelli che il calcio. Il successo la porta a condurre il Festival di Sanremo 2004, diventando la terza conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Nell'estate 2011 è passata a Sky Italia, da cui è uscita due anni dopo per poi lavorare in tv senza legare in esclusiva la propria immagine a un particolare network.

ventura f pl

femminile di venturo

Sostantivo

ventura f sing (pl.: venture)

circostanza propizia

Sillabazione

ven | tù | ra

Pronuncia

IPA: /ven'tura/

Etimologia / Derivazione

dal latino ventura

Sinonimi

futura, prossima, imminente, seguente

sorte, caso, destino, fato, provvidenza, fatalità

fortuna, caso fortunato, buona sorte, circostanza favorevole

Contrari