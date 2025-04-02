L abuso di vini e liquori

Home / Soluzioni Cruciverba / L abuso di vini e liquori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L abuso di vini e liquori' è 'Alcolismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALCOLISMO

Perché la soluzione è Alcolismo? L'alcolismo rappresenta una condizione in cui si sviluppa una dipendenza patologica da bevande alcoliche, compromettendo la salute fisica e mentale di chi ne soffre. Questa condizione può portare a comportamenti compulsivi e a una perdita di controllo nel consumo di vini e liquori, peggiorando le relazioni sociali e familiari. La dipendenza può manifestarsi con sintomi di astinenza e un progressivo peggioramento delle capacità di gestione delle attività quotidiane. È una problematica che richiede attenzione e intervento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L abuso di vini e liquori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abuso di vini e liquori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L abuso di vini e liquori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Alcolismo

Se la definizione "L abuso di vini e liquori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abuso di vini e liquori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alcolismo:

A Ancona L Livorno C Como O Otranto L Livorno I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abuso di vini e liquori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Serve vini con il maritoEmarginazione e abuso sul lavoroLa tipica bottiglia allungata per vini bianchiUna botticella di legno per vini di qualitàAbuso di potere