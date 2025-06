Prestar fede nei cruciverba: la soluzione è Credere

CREDERE

Curiosità e Significato di "Credere"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Credere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Credere.

Perché la soluzione è Credere? Prestar fede significa avere fiducia o credere in qualcosa o qualcuno. È un atto di affidarsi a una verità, a un principio o a una persona, basando le proprie convinzioni su di essi. In sostanza, si tratta di riconoscere e accettare qualcosa come valido e reale, anche in assenza di prove tangibili.

Come si scrive la soluzione Credere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prestar fede", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

