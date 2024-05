Tecnico che sceglie gli atleti

Verbo

Transitivo

Curiosità su: La nazionale di calcio della Germania (in tedesco deutsche Fußballnationalmannschaft) è la rappresentativa calcistica della Germania ed è posta sotto l'egida della Deutscher Fussball-Bund. È una delle nazionali di calcio più blasonate al mondo, nonché la più titolata d'Europa, essendosi aggiudicata per quattro volte il campionato mondiale, per tre volte il campionato europeo e per una volta la Confederations Cup. Nelle due principali competizioni cui partecipa (campionato mondiale e campionato europeo) è giunta a disputare la finale rispettivamente otto e sei volte: in entrambi i casi si tratta di un record. A livello europeo condivide con la Spagna il primato di vittorie nella manifestazione continentale (3) e con l'Italia quello di vittorie nel mondiale (4). La Germania fu inserita al primo posto al momento dell'istituzione della classifica mondiale della FIFA, stilata per la prima volta nell'agosto 1993, e ritrovò altre volte la vetta: nel 1993, nel 1994, dal luglio 2014 al giugno 2015, nel luglio 2017, dal settembre 2017 al luglio 2018.

selezionare (vai alla coniugazione)

fare una scelta

Sillabazione

se | le | zio | nà | re

Pronuncia

IPA: /selettsjo'nare/

Etimologia / Derivazione

deriva da selezione, dal latino selectio che deriva da seligo cioè "scegliere"

Sinonimi

scegliere, preferire, separare, dividere, distinguere, isolare, valutare, vagliare, discriminare

Contrari

mescolare, confondere, mischiare

Parole derivate

preselezionare, selezionamento, selezionato, selezionatore, deselezionare

Termini correlati