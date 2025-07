Schivi ed esitanti nei rapporti interpersonali nei cruciverba: la soluzione è Timidi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Schivi ed esitanti nei rapporti interpersonali' è 'Timidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMIDI

Curiosità e Significato di Timidi

Hai risolto il cruciverba con Timidi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Timidi.

Perché la soluzione è Timidi? Timidi indica persone che tendono a essere riservate, esitanti o poco sicure nei rapporti interpersonali. Spesso si mostrano cauti nel comunicare i propri sentimenti o nel fare nuove conoscenze, preferendo la prudenza rispetto all’audacia. Questa caratteristica può derivare da insicurezze o paura del giudizio altrui. In sostanza, essere timidi significa avere un atteggiamento cauto ma non necessariamente evitante verso gli altri.

Come si scrive la soluzione Timidi

T Torino

I Imola

M Milano

I Imola

D Domodossola

I Imola

