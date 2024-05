La ruota dell arrotino

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il pesce luna (Mola mola Linnaeus, 1758; dal latino mola, "macina, mola") è il più grande e uno dei più pesanti tra i pesci ossei. Gli adulti raggiungono un peso compreso mediamente fra i 200 e i 400 kg. In inglese viene anche chiamato sunfish per il fatto che durante le giornate di sole tende a salire alla superficie dell'acqua ed esporre la sua pelle ai raggi solari. La specie è originaria delle acque tropicali e temperate di tutto il mondo. Si può descrivere come testa di pesce alla quale è attaccata una corta coda mentre il corpo è appiattito lateralmente. Quando le loro pinne dorsale e ventrale sono estese, i pesci luna sono simmetricamente alti quanto lunghi.

mola ( approfondimento) f sing (pl.: mole)

ruota in pietra che si usava nei vecchi mulini apparecchiatura per affilare o macinare costituita, in genere, in pietra abrasiva o con componenti abrasivi aggregati, ha forma tonda e gira attorno ad un asse centrale m. a smeriglio, m. da mulino

Voce verbale

mola

terza persona singolare dell'indicativo presente di molare seconda persona singolare dell'imperativo presente di molare

Sillabazione

mò | la

Pronuncia

IPA: /'mla/

Etimologia / Derivazione

Dal latino mola, affine al greco antico µ; entrambi i termini sono di origine indoeuropea