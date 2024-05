Privi di efficacia

Xhosa

Sostantivo

Curiosità su: Sunt lacrimae rerum è un'espressione latina presente nel primo libro dell'Eneide di Virgilio, parte del verso 462: sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. Il suo significato non è interamente chiaro, perché l'espressione assume valori diversi a seconda dell'interpretazione grammaticale che si vuole dare al sintagma lacrimae rerum, nonché in ragione di altri elementi contestuali. Nel linguaggio comune è genericamente usata per rilevare la tristezza delle «cose», il dolore delle vicende umane. Lacrymae rerum è anche il titolo di una novella di Giovanni Verga.

inani