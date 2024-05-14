Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia
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SOLUZIONE: TERAMANA
Perchè la soluzione è Teramana? Teramana è una donna originaria di Teramo, città abruzzese che si distingue per il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni. La sua identità si riflette nelle radici profonde e nell’amore per le origini, mantenendo vivo il legame con il territorio e la storia locale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia
- Risposta: TERAMANA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Teramana
Se la definizione "Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teramana'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Teramana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con città: Città tra Agrigento e Caltanissetta
Con abruzzese: Varietà di grano dell Appennino abruzzese
Con capoluogo: Un capoluogo lungo la via Emilia