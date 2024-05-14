Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia' è 'Teramana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERAMANA

Perchè la soluzione è Teramana? Teramana è una donna originaria di Teramo, città abruzzese che si distingue per il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni. La sua identità si riflette nelle radici profonde e nell’amore per le origini, mantenendo vivo il legame con il territorio e la storia locale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia

Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia Risposta: TERAMANA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: T_______

T_______ Inizia con: T

T Finisce con: A

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Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Teramana

Se la definizione "Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teramana'.

Le 8 lettere della soluzione

T Torino E Empoli R Roma A Ancona M Milano A Ancona N Napoli A Ancona

La soluzione 'Teramana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nata in una città abruzzese capoluogo di provincia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.