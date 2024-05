Mancano alla parola data

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Concorrenza sleale è un film del 2001 diretto da Ettore Scola. Questo film è riconosciuto come d'interesse culturale nazionale dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo italiano, in base alla delibera ministeriale del 7 marzo 2000.

sleali me f pl

plurale di sleale

Sillabazione

sle | à | li

Etimologia / Derivazione

vedi sleale