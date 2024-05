Manca alla parola data

Aggettivo

Curiosità su: Concorrenza sleale è un film del 2001 diretto da Ettore Scola. Questo film è riconosciuto come d'interesse culturale nazionale dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo italiano, in base alla delibera ministeriale del 7 marzo 2000.

sleale m e f sing(pl.: sleali)

non leale, che non rispetta la parola data o gli accordi presi, infido, imbroglione, nascostamente e/o "platealmente"

Sillabazione

sle | à | le

Pronuncia

IPA: /zle'ale/

Etimologia / Derivazione

deriva da s- e leale che deriva dal latino legalis cioè "legale"

Sinonimi

bugiardo, disonesto, doppio, falso, impostore, infedele, infido, ingannatore, ipocrita, menzognero, subdolo, traditore,

insincero, truffatore, spergiuro, fedifrago

(di azione, contegno) scorretto, fraudolento, truffaldino

Contrari

fedele, fidato leale, onesto, retto, schietto, sincero

(di azione, contegno) corretto

Parole derivate