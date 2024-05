Laboratorio di sartoria

Sostantivo

Curiosità su: Atelier (plurale ateliers) è una parola francese che significa laboratorio di un artigiano, soprattutto nel campo della sartoria e dell'alta moda. Si tratta di un termine passato già dal XVIII secolo nel campo delle arti; per estensione, infatti, il termine indica lo studio nel quale lavora un artista, in special modo un pittore, realizzando e poi conservando le proprie pittura su tela, sorrette da cavalletti. L'atelier (o bottega) è stato il luogo di lavoro più comune per i pittori e scultori europei dal medioevo fino al diciannovesimo secolo. Specialmente dalla fine dell'Ottocento la pittura "negli ateliers" è stata contrapposta alla pittura "en plein air", ovvero praticata all'aperto; la pittura en plen air era l'unica ammessa dai pittori impressionisti — in particolare da Pissarro, Monet, Sisley e Renoir, mentre era rifiutata da Degas — perché era l'unico mezzo per cogliere ogni particolare sfumatura di luce naturale, oltre che più comoda per la realizzazione di paesaggi.

atelier ( approfondimento) m (pl.: ateliers)

(forestierismo) (arte) studio, laboratorio di un artista luogo dove si fa un lavoro manuale (abbigliamento) laboratorio di moda

Sillabazione

a | te | lier

Pronuncia

IPA: /ate'lje/

Etimologia / Derivazione

voce francese, letteralmente "laboratorio"

Sinonimi

sala, salone, studio, laboratorio, bottega

boutique, sartoria