Unità militare di terra non troppo cospicua nei cruciverba: la soluzione è Truppa

TRUPPA

Perché la soluzione è Truppa? Truppa indica un gruppo di soldati di terra, di dimensioni non troppo grandi. È un termine comune per riferirsi a un'unità militare compatta, spesso impiegata in operazioni o esercitazioni. La parola richiama immediatamente l’idea di una squadra armata e pronta all’azione, rappresentando l’essenza di un reparto militare ben coordinato e determinato. In breve, la truppa è il cuore delle forze terrestri.

T Torino

R Roma

U Udine

P Padova

P Padova

A Ancona

