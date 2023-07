Antica unità militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica unità militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGIONE

Significato/Curiosità : Antica unità militare

La legione è un'antica unità militare che ha avuto un ruolo significativo nella storia delle antiche civiltà. La legione, spesso associata all'antica Roma, era una formazione di combattenti altamente organizzata e disciplinata. Composta da migliaia di soldati chiamati legionari, la legione era comandata da un legatus, un generale di alto rango. Le legioni romane erano famose per la loro fermezza e abilità tattica in battaglia. Oltre a Roma, altre civiltà come i Greci e i Cartaginesi avevano le loro legioni. La legione simboleggiava il potere militare e l'ordine della civiltà antica, con una struttura gerarchica ben definita e un'impostazione disciplinata.

