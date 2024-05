È buona quando favorisce

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine destino ci si riferisce a un insieme d'inevitabili eventi che accadono secondo una linea temporale soggetta alla necessità e che portano ad una conseguenza finale prestabilita. «In questo senso il fato differisce sia dal destino che riguarda le sorti umane e al quale si concede di essere modificabile, sia dal concetto di determinismo (connessione necessaria ma immanente delle cause tale da poter essere decifrata razionalmente).» In altri autori il termine viene considerato sovrapponibile a quello di fato. Il destino può essere dunque concepito come l'irresistibile potere o agente che determina il futuro, sia dell'intero cosmo, sia di ogni singolo individuo. Il concetto risale alla filosofia stoica che affermava l'esistenza di un ordine naturale prefissato nell'universo ad opera del Logos.

sorte ( approfondimento) f sing (pl.: sorti)

forza oscura e imprevedibile che, secondo alcune credenze, regolerebbe la vita degli umani (antico) , (toscano) sorta

Voce verbale

sorte

participio passato femminile plurale di sorgere

Sillabazione

(sostantivo) sòr | te

(voce verbale) sór | te

Pronuncia

IPA: /'srte/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino sors

(voce verbale) vedi sorgere

Citazione

Sinonimi

destino, caso, fortuna, futuro, fato, fatalità

( letterario ) ventura

ventura condizione, stato, vita, futuro; conclusione, esito, risultato, riuscita

caso, combinazione

Parole derivate

consorte, sorteggiare

Proverbi e modi di dire