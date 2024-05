animosi intrepidi

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Fier (in albanese Fieri) è un comune albanese, capoluogo della prefettura omonima, situato 80 km a sud-ovest della capitale Tirana. Per la sua posizione geografica rappresenta un importante nodo stradale. La città ha una ricca storia ed è circondata da tre siti archeologici di importanza nazionale come Apollonia, Bylis e Ardenica. In seguito alla riforma amministrativa del 2015 sono stati accorpati a Fier i comuni di Cakran, Dermenas, Frakull, Levan, Libofshë, Mbrostar, Portëz, Qënder, Topojë, portando la popolazione complessiva a 120.655 abitanti (dati 2011). È gemellata con la città statunitense di Cleveland. In vicinanza si trova il più grande giacimento petrolifero dell'Albania.

fieri m pl

plurale di fiero

Sillabazione

fi | è | ri

Etimologia / Derivazione

vedi fiero

Sinonimi

orgogliosi, superbi, nobili, altezzosi, alteri, sdegnosi, dignitosi, severi, austeri

coraggiosi, valorosi

soddisfatti, contenti, felici

Contrari