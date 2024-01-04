Gli intrepidi amano correrle

SOLUZIONE: ALEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli intrepidi amano correrle" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli intrepidi amano correrle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alee? Gli aerei che volano controvento devono affrontare la resistenza dell'aria, ma gli amanti delle corse o delle sfide audaci si sentono attratti da situazioni che richiedono coraggio e determinazione. Questi individui sono disposti a affrontare ostacoli e difficoltà con entusiasmo, cercando sempre nuove avventure o sfide da superare. La loro passione li spinge a sfidare le condizioni avverse, dimostrando che il desiderio di vincere supera ogni barriera.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli intrepidi amano correrle" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli intrepidi amano correrle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alee:

A Ancona L Livorno E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli intrepidi amano correrle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

