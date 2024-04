La definizione e la soluzione di 8 lettere: Gli intrepidi cavalieri del Don. COSACCHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I cosacchi (in polacco kozacy; in russo , kazaki; in ucraino , kozaky; forse dalla parola turco-tatara qazaq', nomade o uomo libero) sono un'antica comunità militare che vive nell'Europa orientale, in maggioranza nella steppa ubicata tra l'Ucraina e gli Zarati Russi del nord-est. Inizialmente con tale termine furono individuate le popolazioni nomadi tatare delle steppe del sud-est della Russia. Tuttavia, a partire dal XV secolo, il nome fu attribuito a gruppi di Slavi che popolavano i territori che si estendevano tra la Russia Meridionale e l'Ucraina Orientale lungo il basso corso dei fiumi Don e Dnepr (questi ultimi erano ...

cosacchi m pl

(militare) plurale maschile di cosacco

Sostantivo, forma flessa

cosacchi ( approfondimento)

Sillabazione

co | sàc | chi

Etimologia / Derivazione

da cosacco