HABITAT

Perché la soluzione è Habitat? HABITAT indica l'ambiente naturale in cui vivono piante, animali e organismi, comprendendo elementi come clima, suolo e altre caratteristiche ambientali. È il contesto che garantisce le condizioni ideali per la sopravvivenza e lo sviluppo delle specie. In sostanza, rappresenta il complesso di fattori ambientali che determinano la vita di un organismo. Conoscere l'habitat aiuta a proteggere e preservare la biodiversità del nostro pianeta.

