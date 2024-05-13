Si usava negli ospedali

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si usava negli ospedali' è 'Etere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETERE

Come completare la definizione

  • Definizione: Si usava negli ospedali
  • Risposta: ETERE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Etere? Etere è un termine che si riferisce a una sostanza chimica volatile e facilmente infiammabile, usata in passato negli ambienti ospedalieri per scopi anestetici. La sua presenza era fondamentale per anestetizzare i pazienti prima di interventi chirurgici, garantendo loro un temporaneo stato di incoscienza. Questa sostanza, molto diffusa nel passato, permetteva di ridurre il dolore e facilitare le procedure mediche. Oggi l'uso dell'etere è stato abbandonato, sostituito da alternative più sicure.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Etere'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Soluzione per 'Si usava negli ospedali' (5 lettere)

In presenza della definizione "Si usava negli ospedali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etere'.

Schemi utili per Etere

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con E
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: E____
  • Schema finale: _TERE

Le 5 lettere della soluzione Etere

E Empoli
T Torino
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Etere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usava negli ospedali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola usava: Si usava per preparare decotti depurativi Lo usava Michelangelo Si usava come mordente per dorare 

Definizioni con la parola ospedali: Gestiscono gli ospedali all interno di un territorio Era un caratteristico odore degli ospedali Antichi ospedali psichiatrici 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si usava per scriveredi potassio: si usava come sedativoSi usava con lo stiloGiostrare come si usava fare nel MedioevoSi usava con la rocca per filare

N T A U E T