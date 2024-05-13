Si usava negli ospedali
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si usava negli ospedali' è 'Etere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETERE
Come completare la definizione
- Definizione: Si usava negli ospedali
- Risposta: ETERE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Etere? Etere è un termine che si riferisce a una sostanza chimica volatile e facilmente infiammabile, usata in passato negli ambienti ospedalieri per scopi anestetici. La sua presenza era fondamentale per anestetizzare i pazienti prima di interventi chirurgici, garantendo loro un temporaneo stato di incoscienza. Questa sostanza, molto diffusa nel passato, permetteva di ridurre il dolore e facilitare le procedure mediche. Oggi l'uso dell'etere è stato abbandonato, sostituito da alternative più sicure.
Soluzione per 'Si usava negli ospedali' (5 lettere)
In presenza della definizione "Si usava negli ospedali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etere'.
Schemi utili per Etere
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con E
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: E____
- Schema finale: _TERE
Le 5 lettere della soluzione Etere
La soluzione 'Etere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usava negli ospedali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Definizioni con la parola usava: Si usava per preparare decotti depurativi Lo usava Michelangelo Si usava come mordente per dorare
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