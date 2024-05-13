Si usava negli ospedali

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si usava negli ospedali' è 'Etere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETERE

Come completare la definizione Definizione: Si usava negli ospedali

Si usava negli ospedali Risposta: ETERE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: E____

E____ Inizia con: E

E Finisce con: E

Perché la soluzione è Etere? Etere è un termine che si riferisce a una sostanza chimica volatile e facilmente infiammabile, usata in passato negli ambienti ospedalieri per scopi anestetici. La sua presenza era fondamentale per anestetizzare i pazienti prima di interventi chirurgici, garantendo loro un temporaneo stato di incoscienza. Questa sostanza, molto diffusa nel passato, permetteva di ridurre il dolore e facilitare le procedure mediche. Oggi l'uso dell'etere è stato abbandonato, sostituito da alternative più sicure.

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Soluzione per 'Si usava negli ospedali' (5 lettere)

In presenza della definizione "Si usava negli ospedali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etere'.

Schemi utili per Etere

Schema parole: 5

La soluzione inizia con E

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: E____

Schema finale: _TERE

Le 5 lettere della soluzione Etere

E Empoli T Torino E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Etere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usava negli ospedali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.