Una mappa astronomica

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una mappa astronomica' è 'Carta Celeste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTA CELESTE

Perché la soluzione è Carta Celeste? Una carta celeste rappresenta una mappa astronomica che illustra la posizione delle stelle, dei pianeti e degli altri corpi celesti nel cielo notturno. Essa permette di orientarsi e di identificare gli oggetti celesti osservando le costellazioni e le costellazioni di riferimento. La carta celeste è uno strumento fondamentale in astronomia per studiare e comprendere la disposizione delle componenti del cielo. La sua precisione e dettaglio favoriscono un'osservazione accurata e consapevole del firmamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una mappa astronomica". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una mappa astronomica nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Carta Celeste

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una mappa astronomica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una mappa astronomica" conferma che la soluzione 'Carta Celeste' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Carta Celeste

C Como A Ancona R Roma T Torino A Ancona C Como E Empoli L Livorno E Empoli S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una mappa astronomica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carta Celeste' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Posti in basso a destra sulla mappaUn lato della mappaUna cifra astronomicaUna distanza astronomicaSe è astronomica ha molti zeri