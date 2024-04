La Soluzione ♚ Una distanza astronomica La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una distanza astronomica. ZENITALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una distanza astronomica: L'angolo zenitale è una misura utilizzata in astronomia e in topografia. Si può parlare di angolo zenitale di un punto, o angolo zenitale tra due punti. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'angolo zenitale è una misura utilizzata in astronomia e in topografia. Si può parlare di angolo zenitale di un punto, o angolo zenitale tra due punti. teodolite ( approfondimento) m (pl.: teodoliti) (tecnologia) strumento ottico a cannocchiale usato in topografia e geodesia per la misurazione degli angoli azimutali e zenitali, costituito essenzialmente da una base, un'alidada e una livella utile alla regolazione della verticalità Sillabazione te | o | do | lì | te Pronuncia IPA: /teodo'lite/ Etimologia / Derivazione dal latino scientifico theodolitus (voce di origine incerta) Altre Definizioni con zenitale; distanza; astronomica; Distanza fra due righe scritte o stampate; Per fotografare a distanza; Si dice di una distanza incalcolabile; Se è astronomica ha molti zeri; Una cifra astronomica; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una distanza astronomica

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Una distanza astronomica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.