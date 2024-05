I turisti lo noleggiano in Turchia per le crociere

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il caicco (turco kayik, "barca") è una barca bialbero di origine turca, nata come barca da pesca e carico, costruita in legno e molto spaziosa. Si differenzia dalla “gulet” per avere l'albero prodiero (o di maestra) più alto di quello poppiero (o di mezzana).

caicco ( approfondimento) m sing (pl.: caicchi)

(nautica) goletta in legno di derivazione turca

Sillabazione

caìc | co

Pronuncia

IPA: /ka'ikko/

Etimologia / Derivazione

Dal turco kayik, che proveniva dal turco-ottomano kayik o qayïq derivato dall'antico turco kayguk che proveniva dal proto-turco *k(i)aj-guk col significato di barca