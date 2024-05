Lo sono i luoghi più graditi ai turisti

Significato della soluzione per: Lo sono i luoghi piu graditi ai turisti

Il complesso piramidale di Ameny Qemau era l'edificio ove fu sepolto il sovrano, vicino all'antico lago di Dahshur, (in arabo , Dahshur), uno degli ultimi complessi funerari con piramide ad essere costruito e che non fu comunque terminato, forse a causa di un regno di breve durata. La piramide fu scoperta nel gennaio del 1957 da Charles Arthur Musès durante una campagna americana di scavi ma la sua relazione non venne mai pubblicata e l'unica documentazione esistente è di Rinaldi e Maragioglio che pur effettuando un'esplorazione superficiale, nel 1959, fornirono utili dati oggi non più disponibili per l'insabbiamento del complesso. Fanno parte del complesso numerose mastabe anonime tutte risalenti all'Antico Regno.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: ameni m pl . plurale di ameno. Sillabazione: a | mé | ni. Etimologia / Derivazione: vedi ameno .