La Soluzione ♚ Lo sono le popolazioni iraniche di Turchia e Iraq

La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente: CURDE

Curiosità su Lo sono le popolazioni iraniche di turchia e iraq: Le regioni a maggioranza curda sono anche note come Kurdistan, e comprendono gran parte della Turchia sud-orientale, l'Iran nord-occidentale, l'Iraq settentrionale e la Siria settentrionale. Significative comunità curde sono concentrate anche in Anatolia, nel Khorasan e in Caucaso. I curdi (in curdo , Kurd) sono un gruppo etnico iranico originario del Medio Oriente.

