Soffocò la rivolta contadina del cosacco Pugacev nei cruciverba: la soluzione è Caterina La Grande

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Soffocò la rivolta contadina del cosacco Pugacev' è 'Caterina La Grande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATERINA LA GRANDE

Curiosità e Significato di Caterina La Grande

Perché la soluzione è Caterina La Grande? Caterina la Grande, imperatrice russa, è nota per aver consolidato il potere e rafforzato l’Impero. La frase indica che lei avrebbe messo a tacere la rivolta contadina guidata dal cosacco Pugacev, simbolo di ribellione contro l’oppressione. È un modo per sottolineare la sua fermezza nel mantenere l’ordine e il controllo, caratteristiche tipiche della sua lunga e influente reggenza.

Come si scrive la soluzione Caterina La Grande

La definizione "Soffocò la rivolta contadina del cosacco Pugacev" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

