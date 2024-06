La rivolta degli oppressi

: Fantozzi alla riscossa è un film del 1990, diretto da Neri Parenti. È il settimo capitolo della saga incentrata sulle vicende dell'ormai ex impiegato Ugo Fantozzi, ideato ed interpretato da Paolo Villaggio e così come nel precedente Fantozzi va in pensione, la stragrande maggioranza delle avventure del celebre ragioniere non riguardano più il lavoro ma la vita personale di Fantozzi, facendo così assumere alla pellicola una connotazione più "privata" e malinconica.

Italiano: Sostantivo: riscossa f sing(pl.: riscosse) . ripresa di località, oggetti od individui occupati dal nemico. (senso figurato) senza la necessità di un cambiamento radicale, è una reazione di svolta... pressoché prodigiosa; fare il massimo nelle proprie capacità per raggiungere obiettivi che restino duraturi nel tempo o comunque molto importanti nella propria vita "Quasi non potevo crederci! Per me fu una riscossa grandiosa.