Ogni due mesi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ogni due mesi' è 'Bimensile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIMENSILE

Perché la soluzione è Bimensile? Il termine BIMENSILE si riferisce a un intervallo di tempo che si ripete ogni due mesi, indicando un evento o una periodicità che avviene con questa frequenza. La parola deriva dal prefisso

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ogni due mesi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Ogni due mesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Bimensile

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ogni due mesi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ogni due mesi" conferma che la soluzione 'Bimensile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bimensile

B Bologna I Imola M Milano E Empoli N Napoli S Savona I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ogni due mesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bimensile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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