pigra svogliata

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: I pensieri oziosi di un ozioso: libro per un'oziosa vacanza (titolo originale inglese Idle Thoughts of an Idle Fellow, a book for an idle holiday) è un libro umoristico pubblicato nel 1886 da Jerome Klapka Jerome. Dedicato alla sua compagna di ozi, la pipa, esso si presenta come una raccolta di 14 racconti e brevi saggi, che offrono lo spunto per considerazioni su vari argomenti, come la bolletta, i nervi, la vanità, la pigrizia, l'amore, il tempo e così via visti da uno scapolo, sintetizzando piccoli vizi e virtù della borghesia dell'epoca. Fu il secondo libro di questo autore (dopo On the Stage—and Off, del 1885) e contribuì a fare di lui uno dei maggiori scrittori umoristici d'Inghilterra. Il libro è stato tradotto e ristampato più volte in italiano. La prima traduzione apparve nel 1929, ad opera di Gigi De' Motta, col titolo Gli oziosi pensieri di un ozioso. Questo fu il secondo libro pubblicato dall'autore e lo aiutò ad essere considerato come uno dei principali umoristi inglesi Inglese.

oziosa f sing





femminile di ozioso

Sillabazione

o | zió | sa

Pronuncia

IPA: /ot'tsjosa/, /ot'tsjoza/

Etimologia / Derivazione

vedi ozioso