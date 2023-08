Pigra inoperosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pigra inoperosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OZIOSA

Significato/Curiosita : Pigra inoperosa

Oppressa dal monopolio, e quel che è peggio, la nazione era divenuta pigra ed inoperosa per carattere e per costituzione [...] il commercio languiva...le... Pensieri oziosi d'una persona oziosa (traduzione di amedeo bellini), firenze: vallecchi, ca. 1934 i pensieri oziosi di un ozioso: libro per un'oziosa vacanza...