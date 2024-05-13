Il pianeta tra Saturno e Nettuno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pianeta tra Saturno e Nettuno' è 'Urano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pianeta tra Saturno e Nettuno" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pianeta tra Saturno e Nettuno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Urano? Urano è il settimo pianeta del nostro sistema solare, collocato tra Saturno e Nettuno. È caratterizzato da un colore blu intenso a causa del metano presente nella sua atmosfera. Questo gigante gassoso ha un'orbita inclinata e un sistema di anelli meno visibile rispetto a Saturno. La sua scoperta risale al XVIII secolo e rappresenta una tappa importante nella conoscenza del nostro sistema.

Quando la definizione "Il pianeta tra Saturno e Nettuno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pianeta tra Saturno e Nettuno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Urano:

U Udine R Roma A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pianeta tra Saturno e Nettuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

