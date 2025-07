Un pianeta del sistema solare nei cruciverba: la soluzione è Urano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pianeta del sistema solare' è 'Urano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URANO

Curiosità e Significato di Urano

Hai risolto il cruciverba con Urano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Urano.

Perché la soluzione è Urano? Urano è un pianeta gigante del sistema solare, famoso per il suo colore azzurro e la sua rotazione insolita, quasi sul fianco. È il settimo in ordine di distanza dal Sole e si distingue per le sue caratteristiche uniche tra i pianeti gassosi. Con i suoi anelli e numerose lune, rappresenta uno degli enigmi più affascinanti dell’astronomia moderna, invitandoci a scoprire i segreti dell’universo.

Come si scrive la soluzione Urano

Se "Un pianeta del sistema solare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

