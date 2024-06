Orbita tra Saturno e Nettuno

: Porta il nome del dio greco del cielo Urano (in greco antico: a), padre di Crono (Saturno) e nonno di Zeus (Giove). Urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, il terzo per diametro e il quarto per massa. Sebbene sia visibile anche a occhio nudo, come gli altri cinque pianeti noti fin dall'antichità, fino al XVIII secolo non fu riconosciuto come tale e considerato una stella a causa della sua bassa luminosità e della sua orbita particolarmente lenta e venne identificato come qualcosa di diverso da una stella soltanto il 13 marzo 1781 da William Herschel. Il suo simbolo astronomico Unicode è U+26E2 (; occasionalmente , stilizzazione della lettera H iniziale di William Herschel).

Italiano: Nome proprio: Urano ( approfondimento) m . (mitologia) dio primordiale nella mitologia greco-romana; è il primo re degli dei. (astronomia) settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, il terzo per diametro e il quarto per massa. Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Sinonimi: 2: , .