Mandare segnali via etere

Verbo

Curiosità su: Nella lingua italiana sono presenti diversi verbi irregolari (quasi tutti concentrati nella seconda coniugazione), ossia verbi che mostrano una sorta d'irregolarità sotto i seguenti punti di vista: a livello desinenziale per la presenza di terminazioni diverse da quelle dello schema dei verbi regolari (-are, -ere, -ire: per esempio io sono salito, verbo regolare, ma io sono venuto, non venito, verbo quindi irregolare); a livello tematico o con cambio di radice (esempio: voi andate, ma essi vanno: si parla in questo caso di suppletivismo); con modificazioni non prevedibili per aggiustamenti tra tema e desinenza (sapere, sapiente).

radiotrasmettere (vai alla coniugazione)

(elettronica) (tecnologia) (ingegneria) trasmettere con onde radio

Sillabazione

ra | dio | tra | smèt | te | re

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da radio- e trasmettere