Conclusi terminati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conclusi terminati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FINITI

Significato/Curiosità : Conclusi terminati

Quando si utilizzano i termini "conclusi" o "finiti", si fa riferimento a qualcosa che è stato portato a termine o completato. Entrambi i vocaboli indicano che un'azione, un processo o un'attività sono arrivati alla loro conclusione o che un determinato periodo di tempo si è concluso. Questi termini vengono spesso utilizzati per indicare che un compito è stato eseguito fino alla sua fine, che un progetto è stato completato o che un evento è giunto al termine. Sia "conclusi" che "finiti" implicano un senso di compimento o di realizzazione, sottolineando che qualcosa è stato portato a compimento o che un periodo specifico è terminato.

Altre risposte alla domanda : Conclusi terminati : conclusi; terminati; Da ultimo in conclusi one; conclusi vo finale; conclusi one di tornei; conclusi one; conclusi one in bianco; Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard; Indefiniti indeterminati ; Il primo articolo determinati vo; Articolo indeterminati vo; Contenere entro determinati limiti;

Cerca altre Definizioni