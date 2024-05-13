Si dà con le labbra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dà con le labbra' è 'Bacio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACIO

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Perché la soluzione è Bacio? Un bacio si dà con le labbra, un gesto che esprime affetto, tenerezza o intimità tra due persone. È un modo di comunicare emozioni senza usare parole, coinvolgendo sensazioni tattili e emotive. Può essere un segno di amore, di saluto o di conforto, e si distingue per la delicatezza del contatto. Il bacio, quindi, rappresenta un gesto universale che unisce le persone attraverso un gesto fisico di affetto. È un'espressione di sentimento condiviso e di connessione tra individui.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dà con le labbra". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si dà con le labbra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bacio

Quando la definizione "Si dà con le labbra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dà con le labbra" conferma che la soluzione 'Bacio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bacio

B Bologna A Ancona C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dà con le labbra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bacio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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