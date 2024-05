Come i corsi per l istruzione degli adulti

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Amici di Maria De Filippi, noto semplicemente come Amici e conosciuto fino al 2003 come Saranno famosi è un talent show italiano condotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda nella fascia day-time con la fase iniziale e in prima serata con la fase serale su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Le prime due edizioni erano state trasmesse su Italia 1 dal 17 settembre 2001 al 27 maggio 2003, mentre dal 16 novembre 2020 al 14 maggio 2021 era tornato su Italia 1 solamente per la striscia day-time. Con ventitré edizioni all'attivo è il talent show più longevo della televisione italiana.

serali m e f pl

plurale di serale

Sillabazione

se | rà | li

Etimologia / Derivazione

vedi serale