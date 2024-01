La definizione e la soluzione di: Vivono a sud dei Còrsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Città. la maggior parte delle persone che vivono nelle città risiede in appartamenti. molte persone vivono anche in zone rurali, in case semplici e spaziose...

Riformatori Sardi - Liberal Democratici (RS-LD) è un partito politico italiano fondato da Massimo Fantola, la cui attività è limitata alla regione Sardegna.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

sardi m pl

plurale di sardo

Sostantivo, forma flessa

sardi m pl

plurale di sardo i sardi sono italiani

Sillabazione

sàr | di

Etimologia / Derivazione