Sono più adulti dei vitelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono più adulti dei vitelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MANZI

Significato/Curiosita : Sono piu adulti dei vitelli

Separati. mentre le femmine e i vitelli (inclusi occasionalmente i giovani maschi) formano grandi branchi, i maschi adulti trascorrono il loro tempo da soli... Alberto manzi (roma, 3 novembre 1924 – pitigliano, 4 dicembre 1997) è stato un docente, pedagogista e scrittore italiano, noto principalmente per aver... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono più adulti dei vitelli : sono; adulti; vitelli; A Natale sono sfavillanti; Lo sono gli atti del prode; sono costituite da militari; Così sono i corvi e i merli; sono analoghi agli HP; Le hanno adulti e ragazzi; Nomignolo confidenziale da adulti per una ragazza; In adulti e ragazzi; I girini adulti ; Le hanno bambini e adulti ; Vi è la reggia di Vanvitelli ; Quella di Caserta fu progettata da Vanvitelli ; La voce dei vitelli ; Gavitelli per l ormeggio; vitelli ni o puledrini;

