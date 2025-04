La città natale di Platone - Soluzione Cruciverba: Atene

ATENE

Lo sapevi che? Siracusa (città antica): L'antica Siracusa (originariamente chiamata S??????sa?, traslitterato in Syrakousai in epoca greca, Syracusae in epoca romana, Saraqusa in epoca araba, Caesaraugusta nei docc. medievali) fu fondata nel 734 a.C. da coloni greci di Corinto nell'isola di Ortigia. Il territorio venne antropizzato millenni prima dell'arrivo dei Greci.

