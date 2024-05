Celebre film d animazione coi cani Lilli e il

Aggettivo

Curiosità su: Un vagabondo è una persona che conduce uno stile di vita, in genere senza un lavoro regolare, spesso, volontariamente o no, senza una fissa dimora, che conduce una vita itinerante, il "nessun fuoco, nessun luogo", vagando di città in città, in contrasto con il mendicante che invece si attacca ad un territorio e rimane lì. Il termine vagabondo tuttavia può essere utilizzato anche per indicare delle persone che decidono volontariamente di praticare il vagabondaggio per provare un'esperienza avventurosa ed entusiasmante, completamente diversa dalla routine della vita sedentaria. Nei tempi antichi e durante il XIX-XX secolo il vagabondaggio per scelta venne praticato da molti intellettuali, filosofi, artisti e religiosi in tutto il mondo: per ricordarne alcuni si possono citare Diogene di Sinope, Paolo di Tarso, San Benedetto, Thomas De Quincey, François Villon, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Gandhi, Lanza del Vasto, Friedrich Nietzsche e Jack Kerouac.

vagabondo m sing

(antropologia) (sociologia) (diritto) di persona o animale che non ha fissa dimora, che è perennemente in movimento

Sostantivo

vagabondo ( approfondimento) m sing

(antropologia) (sociologia) (diritto) persona o animale che non ha fissa dimora, che è perennemente in movimento

Voce verbale

vagabondo

prima persona singolare dell'indicativo presente di vagabondare

Sillabazione

va | ga | bòn | do

Pronuncia

IPA: /vaga'bondo/

Etimologia / Derivazione

dal latino vagabundus, derivazione di vagari ossia "vagare"

Sinonimi

girovago, nomade, sradicato, ambulante, giramondo, zingaro

( senso figurato ) sfaticato, sfaccendato, poltrone, scioperato, buono a nulla, inconcludente, scapestrato, scansafatiche, fannullone, bighellone, perdigiorno, inattivo, svogliato, ozioso, indolente

vagante, peregrinante, errabondo, randagio, ramingo, errante

(senso figurato) (di pensiero, eccetera) disordinato





Contrari

sedentario, stabile

(di essere animato) fermo, fisso, radicato

fermo, fisso, radicato

attivo, operoso, laborioso

Parole derivate

vagabondaggio, vagabondare

Alterati

(peggiorativo) vagabondaccio

Proverbi e modi di dire