Il capo del Governo inglese
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SOLUZIONE: PREMIER
Perché la soluzione è Premier? Il Premier è la figura di massimo rilievo nel governo del Regno Unito, responsabile della direzione politica e dell'organizzazione dell'esecutivo. La sua autorità si manifesta nella gestione delle questioni nazionali e internazionali, assumendo decisioni fondamentali per il paese. La sua posizione si basa sul consenso parlamentare e sulla leadership del partito di maggioranza. La sua presenza è essenziale per garantire stabilità politica e coesione tra le diverse istituzioni del governo britannico.
Il capo del Governo inglese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Premier
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il capo del Governo inglese
- Risposta: PREMIER
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
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