Il capo del Governo inglese

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il capo del Governo inglese' è 'Premier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMIER

Perché la soluzione è Premier? Il Premier è la figura di massimo rilievo nel governo del Regno Unito, responsabile della direzione politica e dell'organizzazione dell'esecutivo. La sua autorità si manifesta nella gestione delle questioni nazionali e internazionali, assumendo decisioni fondamentali per il paese. La sua posizione si basa sul consenso parlamentare e sulla leadership del partito di maggioranza. La sua presenza è essenziale per garantire stabilità politica e coesione tra le diverse istituzioni del governo britannico.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Premier'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il capo del Governo inglese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Premier

Per risolvere la definizione "Il capo del Governo inglese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Premier'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il capo del Governo inglese
  • Risposta: PREMIER
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
M Milano
I Imola
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Premier' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il capo del Governo inglese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Mario ex Capo del Governo È stato capo del governo spagnolo Il gran capo inglese Capo del governo È a capo del Governo 

Altre definizioni collegate

Con governo: Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale 

Con inglese: Una scuderia inglese di F.1 