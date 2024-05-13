Il capo del Governo inglese

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il capo del Governo inglese' è 'Premier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMIER

Perché la soluzione è Premier? Il Premier è la figura di massimo rilievo nel governo del Regno Unito, responsabile della direzione politica e dell'organizzazione dell'esecutivo. La sua autorità si manifesta nella gestione delle questioni nazionali e internazionali, assumendo decisioni fondamentali per il paese. La sua posizione si basa sul consenso parlamentare e sulla leadership del partito di maggioranza. La sua presenza è essenziale per garantire stabilità politica e coesione tra le diverse istituzioni del governo britannico.

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Il capo del Governo inglese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Premier

Per risolvere la definizione "Il capo del Governo inglese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Premier'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il capo del Governo inglese

Il capo del Governo inglese Risposta: PREMIER

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola E Empoli R Roma

La soluzione 'Premier' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il capo del Governo inglese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.