Il gran capo inglese

La piccola boss (Little) è un film del 2019 diretto da Tina Gordon Chism.

La pellicola ruota intorno a una donna (Regina Hall) che riceve la possibilità di rivivere la vita del suo io più giovane (Marsai Martin), in un punto della sua vita in cui le pressioni dell'età adulta diventano troppo per lei da sopportare.

Il film verrà distribuito negli Stati Uniti d'America dal 12 aprile 2019 e in Italia dal 4 luglio.

Italiano

Sostantivo

boss m inv

(diritto) (economia) capo di un'associazione (criminalità) capo di un'associazione dedita alla malavita (per estensione) (scherzoso) datore di lavoro, in particolar modo prepotente piccola piastra metallica che chiude le estremità di un morso per cavalli (videoludico) nemico finale di una sezione o livello di gioco

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: 'bs

Etimologia / Derivazione

dal olandese baas, ossia "zio, mastro"

Sinonimi

(perlopiù malavitoso, criminale) capo, leader, gangster

(per estensione) (scherzoso) dirigente, direttore, presidente, principale, capoufficio, padrone, imprenditore

Parole derivate