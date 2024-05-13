L attuale nome della Birmania

SOLUZIONE: MYANMAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L attuale nome della Birmania" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L attuale nome della Birmania". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Myanmar? Myanmar è il nome moderno di un paese situato nel sud-est asiatico, noto per la sua ricca storia e cultura. La regione ha subito numerosi cambiamenti politici nel corso degli anni, influenzando la sua identità nazionale. Con una varietà di etnie e tradizioni, il paese si distingue per i paesaggi diversificati e i monumenti storici. La sua denominazione attuale riflette un processo di rinnovamento e riconoscimento internazionale, mantenendo vivo il passato e guardando al futuro.

La soluzione associata alla definizione "L attuale nome della Birmania" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L attuale nome della Birmania" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Myanmar:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L attuale nome della Birmania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

