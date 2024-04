La Soluzione ♚ L attuale Birmania La definizione e la soluzione di 7 lettere: L attuale Birmania. MYANMAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L attuale birmania: La Birmania (AFI: /bir'manja/) o Myanmar (in birmano: e , Myanmar, [mjn'm]), ufficialmente Repubblica dell'Unione del Myanmar (in birmano: , Pyidaunzu Thanmada Myama Nainngandaw) è uno Stato dell'Asia sudorientale. Occupa parte della costa occidentale della penisola indocinese, è affacciata sul golfo del Bengala e sul mar delle Andamane e confina da ovest a est con Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailandia. Il 6 novembre 2005 la capitale è stata spostata da Yangon a Pyinmana, che il 27 marzo 2006 è stata ufficialmente rinominata Naypyidaw, cioè "sede dei re". Dopo aver ottenuto ... Nome proprio Significato e Curiosità su: La Birmania (AFI: /bir'manja/) o Myanmar (in birmano: e , Myanmar, [mjn'm]), ufficialmente Repubblica dell'Unione del Myanmar (in birmano: , Pyidaunzu Thanmada Myama Nainngandaw) è uno Stato dell'Asia sudorientale. Occupa parte della costa occidentale della penisola indocinese, è affacciata sul golfo del Bengala e sul mar delle Andamane e confina da ovest a est con Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailandia. Il 6 novembre 2005 la capitale è stata spostata da Yangon a Pyinmana, che il 27 marzo 2006 è stata ufficialmente rinominata Naypyidaw, cioè "sede dei re". Dopo aver ottenuto ... Myanmar (toponimo) nome ufficiale della Birmania, stato dell'Asia sudorientale, dal 18 giugno 1989 Altre Definizioni con myanmar; attuale; birmania; Nel momento attuale; La SdN attuale; Attuale per lo stile; Cerca altre soluzioni cruciverba

