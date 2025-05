L asse verticale della botte nei cruciverba: la soluzione è Doga

DOGA

Curiosità e Significato di "Doga"

La soluzione Doga di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Doga per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Doga? La doga è una delle tavole di legno che compongono il corpo cilindrico di una botte e si dispone di solito in modo verticale; è quindi l'asse verticale che forma la struttura della botte stessa. Questo termine è particolarmente utilizzato nel contesto della lavorazione del legno e dell'enologia.

