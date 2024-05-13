Un asse della botte

SOLUZIONE: DOGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un asse della botte" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un asse della botte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Doga? La doga è una componente di grande importanza nelle strutture in legno, soprattutto nel settore nautico e nella costruzione di botti. Si tratta di un elemento lungo e sottile, che si inserisce in modo preciso per formare pareti resistenti e stagionati. La sua forma e la qualità del materiale contribuiscono alla robustezza dell'intera struttura. La lavorazione accurata delle doga permette di ottenere un risultato funzionale e durevole, essenziale per l'uso previsto.

Se la definizione "Un asse della botte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un asse della botte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Doga:

D Domodossola O Otranto G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un asse della botte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

