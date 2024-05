Volava a cavallo di una scopa

Sostantivo

Curiosità su: La strega, nella mitologia popolare, è una donna ritenuta talvolta un essere soprannaturale di aspetto femminile, dedita a pratiche e rituali di magia, soprattutto popolare, i cui poteri venivano giudicati oscuri o derivanti da un patto col maligno. Perseguitate tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna dalla cultura dominante, sia in ambito cattolico che protestante, queste donne avrebbero usato tali poteri quasi esclusivamente per nuocere agli altri o per opporsi all'intera società umana. Non sempre tuttavia viene data loro un'accezione negativa, poiché «strega» (o al maschile «stregone») è anche il nome dato a sciamani o ad esponenti del mondo pagano o contadino, a volte impiegato per definire un semplice sperimentatore di erbologia, cristallomanzia e stregoneria. A partire dalla metà del XVIII secolo l'esistenza stessa delle streghe fu invece messa in discussione, ad esempio dallo studioso trentino Girolamo Tartarotti, che giudicò frutto di superstizione piuttosto che di logica, di indagine scientifica e ortodossia cattolica, le teorie sulla stregoneria.

strega ( approfondimento) f sing (pl.: streghe)

(storia) (mitologia) donna che la superstizione ritiene dotata di poteri soprannaturali ad opera del diavolo

Sillabazione

stré | ga

Pronuncia

IPA: /'strega/

Etimologia / Derivazione

dal latino striga, variante di strix, ossia "uccello notturno"

Sinonimi

maga, fattucchiera, incantatrice, lammia

( per estensione ) astrologa, cartomante, chiromante, indovina, medium, occultista, veggente

astrologa, cartomante, chiromante, indovina, medium, occultista, veggente ( senso figurato ) befana, megera, arpia, vecchiaccia

befana, megera, arpia, vecchiaccia (senso figurato) donna seducente, ammaliatrice, maliarda

Parole derivate

stregare, stregone, stregoneria, stregato

Alterati